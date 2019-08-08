Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полночи, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в четверг.

"Потерь в результате вражеских обстрелов в составе подразделений Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Один из обстрелов произошел уже пополудни: боевики обстреляли украинские позиции вблизи с.Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области со стороны Васильевки из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Как сообщалось, по состоянию на полдень боевики 4 раза нарушили "режим тишины" в зоне ООС на Донбассе. Около часа ночи было зафиксировано ведение огня боевиками из гранатометов вблизи Богдановки, а также ночью и около 6:30 утра из стрелкового оружия - в районе с.Водяное. Кроме того, после 9:25 боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи пос.Новотроицкое.