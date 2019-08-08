События

20:25 08.08.2019

Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полночи, потерь нет

1 мин читать
Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полночи, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в четверг.

"Потерь в результате вражеских обстрелов в составе подразделений Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Один из обстрелов произошел уже пополудни: боевики обстреляли украинские позиции вблизи с.Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области со стороны Васильевки из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Как сообщалось, по состоянию на полдень боевики 4 раза нарушили "режим тишины" в зоне ООС на Донбассе. Около часа ночи было зафиксировано ведение огня боевиками из гранатометов вблизи Богдановки, а также ночью и около 6:30 утра из стрелкового оружия - в районе с.Водяное. Кроме того, после 9:25 боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов вблизи пос.Новотроицкое.

Теги: #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:30 08.08.2019
Проявленная Зеленским и ВСУ сдержанность перед лицом агрессии на Донбассе 6 августа заслуживает полной поддержки "нормандской четверки" – посольство США

Проявленная Зеленским и ВСУ сдержанность перед лицом агрессии на Донбассе 6 августа заслуживает полной поддержки "нормандской четверки" – посольство США

13:13 08.08.2019
Боевики четыре раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток – Минобороны

Боевики четыре раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток – Минобороны

07:12 08.08.2019
Боевики десять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики десять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

20:27 07.08.2019
Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

12:56 07.08.2019
Боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил в среду

Боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил в среду

11:31 07.08.2019
ВСУ продолжают соблюдать режим перемирия, но в случае непрогнозированной ситуации готовы к соответствующему реагированию - Хомчак

ВСУ продолжают соблюдать режим перемирия, но в случае непрогнозированной ситуации готовы к соответствующему реагированию - Хомчак

11:22 07.08.2019
Шесть украинских бойцов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе

Шесть украинских бойцов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе

11:21 07.08.2019
Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

10:50 07.08.2019
Зеленский проводит срочное совещание по ситуации в зоне ООС на Донбассе

Зеленский проводит срочное совещание по ситуации в зоне ООС на Донбассе

07:14 07.08.2019
Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, четверо украинских военных погибло, один ранен

Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, четверо украинских военных погибло, один ранен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бекирову продлили арест до 11 октября

СБУ задержала в Черкасской области гражданина РФ, готовившего диверсию на военном аэродроме

Прокуратура и полиция проводят обыск в Ирпенском горсовете

Суд разрешил обыск в КГГА по делу о строительстве участка Большой окружной дороги

САП И НАБУ уведомили о подозрении двух экс-членов НКРЭКУ по делу "Роттердам+"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский говорил с патриархом Валфоломеем о Крыме и ситуации на Донбассе

Количество граждан, пересекающих админграницу с Крымом, в июле увеличилось на треть по сравнению с июнем – МинВОТ

В Киеве после непогоды под упавшими деревьями оказались ЛЭП, трамвайные и троллейбусные линии, три легковушки– ГСЧС

Бекирову продлили арест до 11 октября

СБУ задержала в Черкасской области гражданина РФ, готовившего диверсию на военном аэродроме

Прокуратура и полиция проводят обыск в Ирпенском горсовете

Атамбаев задержан

Горбатюк подал иск в ОАСК с просьбой отменить приказ Луценко о служебном расследовании

Суд разрешил обыск в КГГА по делу о строительстве участка Большой окружной дороги

Забойщик на отбойных молотках и бисквитчик в топ-10 самых оплачиваемых профессий для поступающих в учреждения профобразования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА