Зеленский говорил с патриархом Валфоломеем о Крыме и ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Вселенским патриархом Варфоломеем I в ходе встречи на Фанаре (Стамбул, Турция) ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем.

"Говорили обо всем: о ситуации в Украине, об объединении Украины, о войне на Донбассе, о возвращении Крыма – обо всем. Обо всем, что волнует всех. Я рад, что у нас тут очень мощная поддержка не только на политическом уровне", - сказал Зеленский телеканалу "1+1" в четверг в Стамбуле после завершения встречи.