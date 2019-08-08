События

20:09 08.08.2019

Зеленский говорил с патриархом Валфоломеем о Крыме и ситуации на Донбассе

1 мин читать
Зеленский говорил с патриархом Валфоломеем о Крыме и ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Вселенским патриархом Варфоломеем I в ходе встречи на Фанаре (Стамбул, Турция) ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем.

"Говорили обо всем: о ситуации в Украине, об объединении Украины, о войне на Донбассе, о возвращении Крыма – обо всем. Обо всем, что волнует всех. Я рад, что у нас тут очень мощная поддержка не только на политическом уровне", - сказал Зеленский телеканалу "1+1" в четверг в Стамбуле после завершения встречи.

Теги: #крым #президент #донбасс #патриарх_вселенский_варфоломей
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:01 08.08.2019
Количество граждан, пересекающих админграницу с Крымом, в июле увеличилось на треть по сравнению с июнем – МинВОТ

Количество граждан, пересекающих админграницу с Крымом, в июле увеличилось на треть по сравнению с июнем – МинВОТ

18:08 08.08.2019
Бекирову продлили арест до 11 октября

Бекирову продлили арест до 11 октября

12:44 08.08.2019
Посольство США в Киеве призывает РФ освободить Балуха, Бекирова и других политзаключенных

Посольство США в Киеве призывает РФ освободить Балуха, Бекирова и других политзаключенных

09:51 08.08.2019
Украинский омбудсмен призывает международное сообщество не допустить дальнейшего содержания под стражей в Крыму тяжелобольного Бекирова

Украинский омбудсмен призывает международное сообщество не допустить дальнейшего содержания под стражей в Крыму тяжелобольного Бекирова

21:37 07.08.2019
Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в Украину, в том числе в восстановление Донбасса

Зеленский пригласил турецкий бизнес инвестировать в Украину, в том числе в восстановление Донбасса

21:04 07.08.2019
ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

15:39 07.08.2019
Переселенцам из Крыма будет легче получить разрешение для посещения родственников в АРК, заявил Зеленский

Переселенцам из Крыма будет легче получить разрешение для посещения родственников в АРК, заявил Зеленский

15:39 07.08.2019
Зеленский: Крым будет в составе Украины

Зеленский: Крым будет в составе Украины

13:03 07.08.2019
Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых военных, погибших 6 августа в результате обстрела на Донбассе

Зеленский поручил выделить квартиры семьям четверых военных, погибших 6 августа в результате обстрела на Донбассе

11:21 07.08.2019
Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полночи, потерь нет

Бекирову продлили арест до 11 октября

СБУ задержала в Черкасской области гражданина РФ, готовившего диверсию на военном аэродроме

Прокуратура и полиция проводят обыск в Ирпенском горсовете

Суд разрешил обыск в КГГА по делу о строительстве участка Большой окружной дороги

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полночи, потерь нет

В Киеве после непогоды под упавшими деревьями оказались ЛЭП, трамвайные и троллейбусные линии, три легковушки– ГСЧС

СБУ задержала в Черкасской области гражданина РФ, готовившего диверсию на военном аэродроме

Прокуратура и полиция проводят обыск в Ирпенском горсовете

Атамбаев задержан

Горбатюк подал иск в ОАСК с просьбой отменить приказ Луценко о служебном расследовании

Суд разрешил обыск в КГГА по делу о строительстве участка Большой окружной дороги

Забойщик на отбойных молотках и бисквитчик в топ-10 самых оплачиваемых профессий для поступающих в учреждения профобразования

Совет по господдержке кинематографии утвердил 101 кинопроект на получение госфинансирования в Украине

На Севере РФ сообщили о повышении радиационного фона

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА