В Киеве после непогоды под упавшими деревьями оказались ЛЭП, трамвайные и троллейбусные линии, три легковушки– ГСЧС

Спасатели осуществили 10 выездов на уборку поваленных деревьев в результате непогоды в Киеве в четверг днем, погибших и травмированных в результате непогоды в столице нет, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, деревья упали на трамвайные линии по ул.Павла Усенко у дома №6 и на ул.Николая Юнкерова в поселке Пуша-Водица, а также на троллейбусную линию на просп.Правды у дома №80. По этим линиям курсируют трамваи маршрутов №№8, 12, 17, 22, 29, 32 и 33, троллейбусы маршрута №26 и ночного №92н.

Там же, на просп.Правды 80, дерево упало на автомобиль "ВАЗ". На ул.Чудновского у дома №8 дерево упало на автомобиль "Chevrolet" , на ул.Киквидзе, 12 - на автомобиль "Toyota". Во дворе дома по Русановскому бульвару, 10, дерево упало на линию электропередачи.

В нескольких местах деревья упали на проезжие части дорог: на перекрестке Приборного переулка и ул.Рабочей в пос.Новобеличи, на ул.Тепловозной у дома №13 на Позняках, на ул.Лесной у дома №58 в пос.Пуща-Водица, на перекрестке улиц Ильича и Новодарницкой в Новой Дарнице.

На места происшествий выезжали спасатели пожарно-спасательных частей.