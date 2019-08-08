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18:08 08.08.2019

Бекирову продлили арест до 11 октября

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Бекирову продлили арест до 11 октября

Суд в оккупированном Крыму в четверг продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для украинского активиста Эдема Бекирова до 11 октября, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" вновь продолжил Эдему Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября.Защитники господина Бекирова предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы (по состоянию здоровья, наличия жилья на территории Крыма). Однако содержание под стражей упорно продолжают, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допуская независимых врачей", - написала Денисова на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По ее словам, 15 августа этот же суд будет решать, какой местный суд будет рассматривать уголовное дело в отношении Бекирова по существу – "Красноперекопский районный суд Республики Крым" или "Центральный районный суд Симферополя".

"Этапирования в Красноперекопск Эдем Бекиров при своем состоянии здоровья (I группа инвалидности, критический уровень сахара в крови, гипертония, воспаление поджелудочной, невыносимая боль в спине, трофическая язва на левой ноге) может не выдержать. Он уже заявил об объявлении голодовки, если решение о его перемещении в изолятор временного содержания Красноперекопска будет принято", - отмечает омбудсмен.

По словам Денисовой, только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь гражданина Украины.

Теги: #крым #денисова #омбудсмен #арест #бекиров
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