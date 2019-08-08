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17:41 08.08.2019

СБУ задержала в Черкасской области гражданина РФ, готовившего диверсию на военном аэродроме

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СБУ задержала в Черкасской области гражданина РФ, готовившего диверсию на военном аэродроме

 Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области гражданина РФ, который собирался совершить диверсию на стратегически важном военном объекте – военном аэродроме. У задержанного обнаружены самодельные взрывные устройства и электродетонатор.

Как сообщил в четверг пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что иностранец, проживающий в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства, а также проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства, около 2 кг химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки. Также обнаружены материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии.

Следователи СБУ сообщили гражданину РФ о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #аэродром #сбу #диверсия #контрразведка
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