Прокуратура и полиция проводят обыск в Ирпенском горсовете

Киево-Святошинская местная прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками полиции в четверг проводят санкционированный судом обыск в помещении Ирпенского городского совета и исполнительного комитета.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, обыск проходит в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Ранее следствие получило определение суда, которым был предоставлен временный доступ к документам Ирпенского горсовета и исполнительного комитета – к решениям горсовета об уменьшении размера паевого участия заказчикам строительства, а также к документам, касающимся градостроительных условий и ограничений, и др.

Однако должностные лица оставили без исполнения данное определение суда. Впоследствии следственный судья по ходатайству прокуратуры вынес постановление о разрешении на проведение обыска.