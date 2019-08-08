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16:58 08.08.2019

Горбатюк подал иск в ОАСК с просьбой отменить приказ Луценко о служебном расследовании

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Горбатюк подал иск в ОАСК с просьбой отменить приказ Луценко о служебном расследовании

Начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подал иск в Окружной административный суд Киева (ОАСК), в котором просит суд отменить приказ генерального прокурора Юрия Луценко относительно служебного расследования.

"Истец просит суд отменить приказ генерального прокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокирования следователями и руководством управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования – Национальному антикоррупционному бюро Украины", - сообщила пресс-служба ОАСК в четверг.

Суд решает вопрос относительно открытия производства в административном деле.

Теги: #луценко #гпу #оаск #горбатюк
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