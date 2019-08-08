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16:48 08.08.2019

Суд разрешил обыск в КГГА по делу о строительстве участка Большой окружной дороги

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Суд разрешил обыск в КГГА по делу о строительстве участка Большой окружной дороги

Судья Голосеевского районного суда Киева своим постановлением предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их оригиналов.

Соответствующее решение вынес следственный судья Голосеевского райсуда столицы, рассмотрев ходатайство следователя в уголовном производстве по признакам нарушения по статье "Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах" по строительству Большой окружной дороги на участке от просп.Маршала Рокоссовского до ул.Богатырской.

Как говорится в материалах следствия, ожидаемая стоимость договора на проведение строительных работ составила 375,6млн грн. Победителем торгов было объявлено ООО "Эко-строй-трейд", цена в ходе торгов снизилась до 325,914млн грн.

Вскоре КГГА издала новое распоряжение о корректировке проекта, в результате чего стоимость строительства участка длиной 1,8 км выросла до 1,125млрд грн.

В ходе досудебного расследования на месте проведения строительных работ был проведен осмотр. В результате следователи обнаружили, что пока никакие строительные или подготовительные работы там не проводятся.

Теги: #киев #кгга #суд #обыск
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