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16:33 08.08.2019

Забойщик на отбойных молотках и бисквитчик в топ-10 самых оплачиваемых профессий для поступающих в учреждения профобразования

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Забойщик на отбойных молотках и бисквитчик в топ-10 самых оплачиваемых профессий для поступающих в учреждения профобразования

Министерство образования и науки Украины обнародовало список наиболее оплачиваемых профессий для поступающих в учреждения профессионального образования.

"Средняя зарплата специалиста с профессиональным образованием в настоящее время составляет не менее 7 тыс. гривень в месяц, а для некоторых профессий - от 15 до 20 тыс. грн", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

По данным министерства, в ТОП-10 профессий с высоким заработком вошли: вышкомонтажник - средний уровень зарплаты 20 тыс. грн; машинист трубогибочной установки передвижной - 19 тыс. грн; забойщик на отбойных молотках - 17 тыс. 250 грн; крановый электрик - 15 тыс. грн; облицовщик-мраморщик - 15 тыс. грн; шоколадник - 15 тыс. грн; обвальщик морепродуктов - 10 тыс. грн; главный кассир - 10 тыс. грн; бисквитчик - 9 тыс. 387 грн; водитель троллейбуса - 9 тыс. 973 грн.

Отмечается, что уже несколько лет подряд традиционно хорошо оплачиваемыми профессиями являются те, которые касаются аграрного и строительного секторов, а также сферы обслуживания.

Теги: #профессии #минобразования #образование #зарплаты
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