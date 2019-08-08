События

15:05 08.08.2019

Два человека погибли при испытании реактивного двигателя в РФ

1 мин читать
Два человека погибли при испытании реактивного двигателя в РФ

Два человека погибли во время испытания жидкостного реактивного двигателя на полигоне в Архангельской области РФ, сообщили в Минобороны России.

По последним данным, два специалиста скончались от полученных ранений, говорится в сообщении. Еще шестеро ранены - среди них представители Минобороны и предприятия-разработчика.

В военном ведомстве отметили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было и что радиационный фон в районе взрыва в норме.

Ранее источник сообщил о взрывах и пожаре на военном полигоне в Архангельской области в районе населенного пункта Ненокса. На территории Ненокского административного округа расположен испытательный полигон ВМФ России.

Теги: #армия #рф #чп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 08.08.2019
На Севере РФ сообщили о повышении радиационного фона

На Севере РФ сообщили о повышении радиационного фона

08:55 08.08.2019
В Ровенской области ветер повредил крышу дома-интерната для пожилых людей, без пострадавших

В Ровенской области ветер повредил крышу дома-интерната для пожилых людей, без пострадавших

18:36 07.08.2019
Макрон обещал Зеленскому обсудить с Россией необходимость быстрых результатов работы в "нормандском формате"

Макрон обещал Зеленскому обсудить с Россией необходимость быстрых результатов работы в "нормандском формате"

13:34 07.08.2019
Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

13:20 07.08.2019
Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

11:21 07.08.2019
Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

00:29 07.08.2019
Политзаключенного Стешенко освободили из крымской колонии и доставили в Харьков

Политзаключенного Стешенко освободили из крымской колонии и доставили в Харьков

20:31 06.08.2019
Суд постановил провести лингвистическую экспертизу выступления Медведчука в Санкт-Петербурге 18 июля

Суд постановил провести лингвистическую экспертизу выступления Медведчука в Санкт-Петербурге 18 июля

18:37 06.08.2019
Украинские правоохранители пресекли деятельность международной преступной группы, наладившей контрабанду наркотиков в РФ и Крым

Украинские правоохранители пресекли деятельность международной преступной группы, наладившей контрабанду наркотиков в РФ и Крым

15:25 06.08.2019
Украина не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты

Украина не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

САП И НАБУ уведомили о подозрении двух экс-членов НКРЭКУ по делу "Роттердам+"

Украинский омбудсмен призывает международное сообщество не допустить дальнейшего содержания под стражей в Крыму тяжелобольного Бекирова

МККК направил в ОРДЛО более 230т гумпомощи

После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

ПОСЛЕДНЕЕ

Машина киргизских силовиков протаранила ворота экс-президента Атамбаева - ТВ

Глава Госпогранслужбы обещает ротацию и проверку на полиграфе персонала отдела в Сумах, где пограничник попался на взятке

Президент Киргизии: Атамбаев нарушил законодательство, применив оружие

Секретариат омбудсмена объявил конкурс по отбору кандидата на должность уполномоченного по защите госязыка

Боевики четыре раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток – Минобороны

САП И НАБУ уведомили о подозрении двух экс-членов НКРЭКУ по делу "Роттердам+"

Украинский омбудсмен призывает международное сообщество не допустить дальнейшего содержания под стражей в Крыму тяжелобольного Бекирова

МККК направил в ОРДЛО более 230т гумпомощи

В Днепровском районе произошел пожар кровли торговых павильонов, без пострадавших

СБУ разоблачила на взятках менеджера Одесской филии одного из госбанков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА