События

15:02 08.08.2019

Машина киргизских силовиков протаранила ворота экс-президента Атамбаева - ТВ

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Спецназ МВД Киргизии в четверг штурмует дом экс-президента Киргизии Алмазбека в селе Кой-Таш под Бишкеком, сообщает киргизский телеканал "Апрель".

По данным телеканала, в доме Атамбаева вспыхнул огонь. В спецоперации участвуют несколько тысяч сотрудников правоохранительных органов. В них летят камни со стороны сторонников Атамбаева, их не более 400 человек.

Со своей стороны премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и заместитель министра внутренних дел страны Суйун Омурзаков на внеочередном заседании парламента заявили, что не знают о втором штурме в доме Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.

Ранее сообщалось, что спецназ МВД Киргизии в четверг применил спецсредства и светошумовые границы в столкновении с жителями села Кой-Таш, въезд в село перекрыт.

Это произошло после того, как сторонники Атамбаева в четверг передали властям шестерых спецназовцев ГКНБ Киргизии, получивших ранения при неудачной попытке силового задержания экс-президента в минувшую среду.

В четверг глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу Госкомитета национальной безопасности в своем доме в селе Кой-Таш, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, чтобы доставить его на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета. Задержать Атамбаева не удалось, в столкновениях пострадали 79 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения.

В доме у бывшего президента оставались шесть спецназовцев. Как сообщали киргизские СМИ, двое из них получили ранения ног. Остальные четверо получили ушибы, рваные и резаные раны различных частей тела. Им была оказана медицинская помощь.

Глава ГКНБ Орузбек Опумбаев заявил на заседании парламента, что сторонками Атамбаева у спецназовцев в среду было захвачено несколько десятков единиц боевого оружия.

В четверг утром Атамбаев заявил, что он и его сторонники намерены провести митинг с требованием отставки президента страны Соорнбая Жээнбекова.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в следственные органы.

Теги: #киргизия
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