Глава Госпогранслужбы обещает ротацию и проверку на полиграфе персонала отдела в Сумах, где пограничник попался на взятке

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что персонал подразделения, в котором служил уличенный во взяточничестве сотрудник межрайонного оперативно-розыскного отдела в г.Сумы, ожидает ротация и проверка на полиграфе.

"Кроме задержанного взяточника, который будет нести ответственность по закону, на весь персонал подразделения, где он проходил службу, ожидает ротация и проверка на полиграфе. Также строгую ответственность понесут прямые и непосредственные руководители военнослужащего, в том числе оперативно-розыскного управления Восточного регионального управления", - написал Дейнеко на своей странице в Facebook в четверг.

Он заверил, что никаких фактов получения взяток в ведомстве скрывать не намерены.

"В очередной раз обращаюсь ко всему персоналу с призывом выполнять свои обязанности честно и неподкупно. Гарантирую, что принцип неотвратимости наказания в Государственной пограничной службе Украины будет работать для всех без исключения, несмотря на фамилии и должности коррупционеров", - пообещал глава погранведомства.

Как сообщалось, 7 августа военная прокуратура Сумского гарнизона задержала на взятке в $500 оперуполномоченного пограничника, который получил ее от фигуранта уголовного дела во избежание наказания. Установлено, что сотрудник межрайонного оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы, который осуществляет оперативное сопровождение в уголовном производстве по факту сбыта наркотических веществ, получил "вознаграждение" от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности. Пограничника задержали "на горячем" на остановке общественного транспорта в Сумах.