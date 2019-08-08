События

13:19 08.08.2019

Президент Киргизии: Атамбаев нарушил законодательство, применив оружие

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на внеочередном заседании парламента, проходящем в четверг, заявил, что бывший президент Алмазбек Атамбаев нарушил закон и Конституцию, оказав сопротивление бойцам спецназа Государственного комитета национальной безопасности.

"Атамбаев, оказав сопротивление спецназу ГКНБ, который прибыл в Кой-Таш для осуществления его принудительного привода, нарушил Конституцию и законы, применив оружие", - заявил Жээнбеков.

"По Атамбаеву по пяти уголовным делам проводятся следственные мероприятия, но еще выходят другие факты, его приглашали (следователи - ИФ) как свидетеля, но он не подчинился, хотя вчера при обеспечении принудительного привода соблюдали все нормы закона", - сказал Жээнбеков.

Он сообщил, что отказал в отставке председателю ГКНБ Орузбеку Опумбаеву, отметив, что "когда такая ситуация - уйти легко, и когда все урегулируется - посмотрим".

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, чтобы доставить его на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета. Задержать Атамбаева не удалось, в столкновениях пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения.

В доме у бывшего президента остаются несколько бойцов спецназа. Глава ГКНБ Орузбек Опумбаев заявил на заседании парламента, что сторонками Атамбаева у бойцов спецназа было захвачено несколько десятков единиц боевого оружия.

В четверг утром Атамбаев заявил, что он и его сторонники намерены провести митинг с требованием отставки президента страны Жээнбекова.

Теги: #акции_протеста #киргизия
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