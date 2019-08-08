Секретариат омбудсмена объявил конкурс по отбору кандидата на должность уполномоченного по защите госязыка

Поскольку законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрено предоставление уполномоченным Верховной Рады по правам человека в Кабинет министров кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка, в Секретариате омбудсмена открыли комплекс для желающих занять эту должность.

"С целью обеспечения открытости и беспристрастности при определении такой кандидатуры в Секретариате уполномоченного открыт конкурс для подачи заявлений от претендентов на указанную должность для дальнейшего отбора и внесения предложения в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Офиса омбудсмена Украины в соцсети Фейсбук в четверг.

Также в Секретариате омбудсмена обнародовали требования к кандидатам на должность уполномоченного по защите государственного языка: возраст не моложе 35 лет на день подачи; высшее образование; владение государственным языком и английским языком; опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите госязыка; высокие деловые и моральные качества; соответствующий образовательный и профессиональный уровень.

Документы принимаются до 24.00 30 августа включительно. Сам же конкурс состоится 4 сентября в 11:00.