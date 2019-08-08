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13:17 08.08.2019

Секретариат омбудсмена объявил конкурс по отбору кандидата на должность уполномоченного по защите госязыка

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Поскольку законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрено предоставление уполномоченным Верховной Рады по правам человека в Кабинет министров кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка, в Секретариате омбудсмена открыли комплекс для желающих занять эту должность.

"С целью обеспечения открытости и беспристрастности при определении такой кандидатуры в Секретариате уполномоченного открыт конкурс для подачи заявлений от претендентов на указанную должность для дальнейшего отбора и внесения предложения в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Офиса омбудсмена Украины в соцсети Фейсбук в четверг.

Также в Секретариате омбудсмена обнародовали требования к кандидатам на должность уполномоченного по защите государственного языка: возраст не моложе 35 лет на день подачи; высшее образование; владение государственным языком и английским языком; опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите госязыка; высокие деловые и моральные качества; соответствующий образовательный и профессиональный уровень.

Документы принимаются до 24.00 30 августа включительно. Сам же конкурс состоится 4 сентября в 11:00.

Теги: #язык #кадры #конкурс #омбудсмен
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