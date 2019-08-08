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09:51 08.08.2019

Украинский омбудсмен призывает международное сообщество не допустить дальнейшего содержания под стражей в Крыму тяжелобольного Бекирова

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Украинский омбудсмен призывает международное сообщество не допустить дальнейшего содержания под стражей в Крыму тяжелобольного Бекирова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает представителей международного сообщества содействовать освобождению из под стражи в оккупированном Россией Крыму тяжелобольного гражданина Украины Эдема Бекирова.

"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" рассмотрит решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей тяжелобольному гражданину Украины Эдему Бекирову. Дальнейшее его содержание в месте несвободы, недопуск независимого врача, отсутствие адекватного лечения, вероятные транспортировки в Красноперекопск могут иметь фатальные последствия для жизни", - написала она в четверг утром на своей странице в соцсети Фейсбук.

Денисова отметила, что решения Европейского суда по правам человека, которые обязывают правительство РФ незамедлительно поместить Бекирова в больницу и обеспечить ему должное обследование и лечение, а также допустить независимых врачей, не выполняются, как и многочисленные обращения ее и адвокатов.

"Призываю полномочных представителей международного сообщества не допустить дальнейшее содержание Эдема Бекирова в месте несвободы и принять меры во исполнение решений Европейского суда по правам человека для спасения жизни человека", - написала украинский омбудсмен.

Как сообщалось, незаконно удерживаемого в Cимферопольском СИЗО крымскотатарского активиста Бекирова вынуждают дать показания против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, директора телеканала ATR Ленура Ислямова.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья Бекирова и призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову предпринять меры для обеспечения его квалифицированной медицинской помощью.

Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара - член Меджлиса крымскотатарского народа. Задержали Бекирова 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

Оккупационные власти Крыма обвиняют его по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Теги: #крым #омбудсмен #денисова #бекиров
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