События

08:55 08.08.2019

В Ровенской области ветер повредил крышу дома-интерната для пожилых людей, без пострадавших

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В Ровенской области в результате сильных порывов ветра повреждена крыша в здании-интернате для людей пожилого возраста, никто не пострадал, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"7 августа в г.Здолбунов в результате сильных порывов ветра в здании дома-интерната престарелых повреждены шиферные покрытия крыши (сорвано около 300 листов)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавших нет, эвакуация и отселение не проводились.

Также не привлекались подразделения ГСЧС.

 

Теги: #ровенщина #чп #дом_интернат #украина
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