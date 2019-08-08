В Ровенской области ветер повредил крышу дома-интерната для пожилых людей, без пострадавших

В Ровенской области в результате сильных порывов ветра повреждена крыша в здании-интернате для людей пожилого возраста, никто не пострадал, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"7 августа в г.Здолбунов в результате сильных порывов ветра в здании дома-интерната престарелых повреждены шиферные покрытия крыши (сорвано около 300 листов)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавших нет, эвакуация и отселение не проводились.

Также не привлекались подразделения ГСЧС.