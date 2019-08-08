В Днепровском районе произошел пожар кровли торговых павильонов, без пострадавших

В Днепровском районе Киева произошло возгорание кровли торговых павильонов на площади 250 кв. м, никто не пострадал, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"7 августа в 09 час. 30 мин. в Днепровском районе по ул. Попудренко, 9а возник пожар кровли торговых павильонов. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в 10:55.

От ГСЧС привлекалось 48 человек личного состава и 11 единиц техники.