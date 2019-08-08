События

08:34 08.08.2019

СБУ разоблачила на взятках менеджера Одесской филии одного из госбанков

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Служба безопасности Украины уличила в систематических взятках менеджера отдела возврата проблемной задолженности Одесского филиала одного из государственных банков, сообщает Управление СБУ в Одесской области в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что сотрудник финучреждения требовал деньги от должников за списание кредиторской задолженности. "Выгода" злоумышленника составила 50% от размера ссуды", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства менеджером взятки в размере почти 45 тыс. грн. Сотрудник банка задержан на рабочем месте после получения части взятки более 34 тыс. грн.

Кроме того сотрудники СБУ обнаружили наличные и черновые записи, подтверждающие получение менеджером более 200 тыс. грн "отступных".

В настоящее время решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других работников банка, возможно причастных к противоправной деятельности.

Теги: #разоблачение #менеджер #украина #взятки #одесса
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