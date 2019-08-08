Из-за непогоды обесточены 16 населенных пунктов в двух областях Украины

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) состоянием на утро четверга обесточены 16 населенных пунктов в двух областях Украины, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 7 на 8 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 16 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Волынская - 12, Житомирская – 4", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.