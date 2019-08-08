Боевики десять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований десять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"7 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Водяного, а также Лебединского - из стрелкового оружия, неподалеку Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников шесть раз неподалеку Луганска – из автоматического гранатомета, дважды вблизи Южного - из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, вблизи Новозвановки - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, в районе Зайцевого - из автоматического гранатомета и снайперского оружия, неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Водяного - из стрелкового оружия", - добавили в штабе.