В Сумах на взятке задержан оперуполномоченный пограничник

Военная прокуратура Сумского гарнизона задержала на взятке в размере $500 оперуполномоченного пограничника, который получил ее от фигуранта уголовного дела для избежания наказания, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что сотрудник межрайонного оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы, который осуществляет оперативное сопровождение в уголовном производстве по факту сбыта наркотических веществ, получил "вознаграждение" от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили факт взяточничества в рамках контроля за совершением преступления. Отмечается, что пограничника задержали "на горячем" на остановке общественного транспорта в Сумах.

В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к преступлению. Правонарушителю готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.