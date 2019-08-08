События

03:42 08.08.2019

В Сумах на взятке задержан оперуполномоченный пограничник

1 мин читать

Военная прокуратура Сумского гарнизона задержала на взятке в размере $500 оперуполномоченного пограничника, который получил ее от фигуранта уголовного дела для избежания наказания, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что сотрудник межрайонного оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы, который осуществляет оперативное сопровождение в уголовном производстве по факту сбыта наркотических веществ, получил "вознаграждение" от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили факт взяточничества в рамках контроля за совершением преступления. Отмечается, что пограничника задержали "на горячем" на остановке общественного транспорта в Сумах.

В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к преступлению. Правонарушителю готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги: #взятка #сумы #украина #пограничник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:33 08.08.2019
Из-за ложного сообщения о минировании задержаны рейсы трех поездов в Кировоградской области

Из-за ложного сообщения о минировании задержаны рейсы трех поездов в Кировоградской области

01:32 08.08.2019
Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

Кабмин обязал "Нафтогаз" в августе снизить цену на газ для населения еще на 265 грн

23:59 07.08.2019
В ночь на 8 и 9 августа изменят движение троллейбусы №16 и №23

В ночь на 8 и 9 августа изменят движение троллейбусы №16 и №23

23:38 07.08.2019
Информация о минировании аэропорта, ж/д вокзала и автостанций в Харькове оказалась ложной

Информация о минировании аэропорта, ж/д вокзала и автостанций в Харькове оказалась ложной

22:16 07.08.2019
В Киевской области горела птицефабрика, пострадавших нет

В Киевской области горела птицефабрика, пострадавших нет

17:44 07.08.2019
Украинцы в июле-2019 купили наличной валюты на $93,7 млн больше, чем продали

Украинцы в июле-2019 купили наличной валюты на $93,7 млн больше, чем продали

16:17 07.08.2019
Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

16:15 07.08.2019
За транспортными самолетами украинских авиакомпаний в Ливии ведется охота, к которой может быть причастна РФ

За транспортными самолетами украинских авиакомпаний в Ливии ведется охота, к которой может быть причастна РФ

14:30 07.08.2019
Зеленский прибыл в Турцию

Зеленский прибыл в Турцию

13:34 07.08.2019
Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции и продвигаются к его дому

Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева

ПОСЛЕДНЕЕ

Число пострадавших в ходе столкновений в Киргизии достигло 36 человек, из них один скончался

Начался второй штурм резиденции Атамбаева, его сторонники дерутся со спецназом

После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

Часть сторонников Атамбаева забаррикадировалась внутри его дома, ждет второго штурма

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

НАБУ завершило досудебное расследование дела министра Насалика, "забывшего" задекларировать более $1,2млн – САП

Атамбаев находится в собственном доме в селе Кой-Таш и намерен выйти к местным жителям с обращением, заявляют его сторонники

Троих "оружейных баронов" с Луганщины, продавших полицейским за 15тыс. грн десятки гранат и гранатометов, задержали - Аброськин

Запрет автоматического штурмового оружия вне армии не стоит на повестке дня в США - Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА