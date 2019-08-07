События

22:48 07.08.2019

Начался второй штурм резиденции Атамбаева, его сторонники дерутся со спецназом

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 Киргизский спецназ предпринимает вторую попытку штурма дома Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком, сообщает телекомпания "Апрель".

По ее данным, "коробка" коробка спецназа направилась к дому.

Сторонники экс-президента Киргизии вступили в стычки с сотрудниками силовых структур. Они кидают в спецназ камни.

Ранее сообщалось, что порядка тысячи сторонников Атамбаева заблокировали дорогу на подъездке к дому бывшего президента в селе Кой-Таш. В село прибыли около 300 сотрудников спецназа МВД и ГКНБ, но сторонники Атамбаева не давали им проехать к дому Атмабаева.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось.

В ходе операции пострадали 15 человек, один из них - сотрудник спецназа - скончался от полученных травм.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.

Теги: #штурм #резиденция #атамбаев #киргизия
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