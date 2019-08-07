В Киевской области горела птицефабрика, пострадавших нет

В с.Крушинка Васильковского района (Киевская обл.) на территории птицефабрики "Ясенсвит" произошло возгорание пустого ангара площадью около 2,5 тыс. кв. м., жертв и пострадавших нет, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"7 августа в 19:50 в с. Крушинка Васильковского района на территории птицефабрики "Ясенсвит" возник пожар ангара (предварительно пустой) на площади около 2500 м. кв", - говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в 21:09 на площади 2,5 кв. м, а полностью ликвидировали в 21:33.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекалось 30 человек личного состава и семь единиц техники.