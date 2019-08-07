События

22:16 07.08.2019

В Киевской области горела птицефабрика, пострадавших нет

1 мин читать

В с.Крушинка Васильковского района (Киевская обл.) на территории птицефабрики "Ясенсвит" произошло возгорание пустого ангара площадью около 2,5 тыс. кв. м., жертв и пострадавших нет, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"7 августа в 19:50 в с. Крушинка Васильковского района на территории птицефабрики "Ясенсвит" возник пожар ангара (предварительно пустой) на площади около 2500 м. кв", - говорится в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в 21:09 на площади 2,5 кв. м, а полностью ликвидировали в 21:33.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекалось 30 человек личного состава и семь единиц техники.

Теги: #киевская_область #украина #пожар #птицефабрика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:44 07.08.2019
Украинцы в июле-2019 купили наличной валюты на $93,7 млн больше, чем продали

Украинцы в июле-2019 купили наличной валюты на $93,7 млн больше, чем продали

16:17 07.08.2019
Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

Комитет Рады призывает США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной в свете прекращения действия ДРСМД

16:15 07.08.2019
За транспортными самолетами украинских авиакомпаний в Ливии ведется охота, к которой может быть причастна РФ

За транспортными самолетами украинских авиакомпаний в Ливии ведется охота, к которой может быть причастна РФ

14:30 07.08.2019
Зеленский прибыл в Турцию

Зеленский прибыл в Турцию

13:34 07.08.2019
Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

Зеленский в разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию – пресс-служба президента

13:20 07.08.2019
Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

12:17 07.08.2019
В Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди с грозами

В Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди с грозами

12:15 07.08.2019
МИД Украины в годовщину агрессии России против Грузии призвал мир продолжить консолидированные меры по восстановлению суверенитета государств

МИД Украины в годовщину агрессии России против Грузии призвал мир продолжить консолидированные меры по восстановлению суверенитета государств

11:45 07.08.2019
Зеленский подтвердил ратификацию соглашения о зоне свободной торговле с Израилем

Зеленский подтвердил ратификацию соглашения о зоне свободной торговле с Израилем

11:21 07.08.2019
Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции и продвигаются к его дому

Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева

ПОСЛЕДНЕЕ

После спецоперации в доме Атамбаева 15 человек оказались в больницах - медики

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

Часть сторонников Атамбаева забаррикадировалась внутри его дома, ждет второго штурма

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

НАБУ завершило досудебное расследование дела министра Насалика, "забывшего" задекларировать более $1,2млн – САП

Атамбаев находится в собственном доме в селе Кой-Таш и намерен выйти к местным жителям с обращением, заявляют его сторонники

Троих "оружейных баронов" с Луганщины, продавших полицейским за 15тыс. грн десятки гранат и гранатометов, задержали - Аброськин

Запрет автоматического штурмового оружия вне армии не стоит на повестке дня в США - Трамп

Атамбаев находится в безопасном месте - адвокат

Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции и продвигаются к его дому

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА