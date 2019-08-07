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20:27 07.08.2019

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

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Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

С начала суток среды, 7 августа и до вечера боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

В частности, согласно опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук вечерней сводке, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 2 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Водяного и Лебединского с направления н.п.Ужовка - из стрелкового оружия.

Помимо этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 3 раза: неподалеку Луганского с направления н.п.Нижнее Лозовое - из автоматических гранатометов; вблизи Южного с направления шахты им.Гагарина - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новозвановки с направления Калиново-Борщеватое - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вместе с тем, данных о наличии либо отсутствии пострадавших среди украинских военнослужащих вследствие обстрелов боевиков в вечерней сводке пресс-центра нет.

Теги: #оос
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