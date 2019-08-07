События

20:14 07.08.2019

НАБУ завершило досудебное расследование дела министра Насалика, "забывшего" задекларировать более $1,2млн – САП

2 мин читать
НАБУ завершило досудебное расследование дела министра Насалика, "забывшего" задекларировать более $1,2млн – САП

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) приняли решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов в уголовном производстве по подозрению министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика о внесении в электронные декларации недостоверных сведений.

"По поручению прокуроров САП детективыми НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования и открытии материалов в уголовном производстве по подозрению министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду вечером.

Согласно информации, после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования "будет решен вопрос о направлении указанного производства в суд".

Как раннее сообщалось, расследованием было установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы $1,249тыс. от физического лица. Однако в нарушение требований закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

В сообщении САП не указана фамилия министра.

Вместе с тем, Насалик является министром энергетики и угольной промышленности Украины с апреля 2016 года.

Действия министра квалифицированы по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,500 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Теги: #набу #декларация #насалик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:36 05.08.2019
НАБУ по обращению Кличко начало расследование обнародованной Богданом информации о предложении ему взятки в $20 млн

НАБУ по обращению Кличко начало расследование обнародованной Богданом информации о предложении ему взятки в $20 млн

20:48 02.08.2019
Экс-начальник полиции Одесской области Головин не внес в декларацию-2017 сведения об автомобиле и квартире - НАПК

Экс-начальник полиции Одесской области Головин не внес в декларацию-2017 сведения об автомобиле и квартире - НАПК

13:18 01.08.2019
НАБУ проводит обыски в "Украэрорухе" и по месту жительства его служебных лиц

НАБУ проводит обыски в "Украэрорухе" и по месту жительства его служебных лиц

09:49 01.08.2019
Кличко обратился в НАБУ в связи с обнародованной Богданом информацией о предложении взятки в $20 млн

Кличко обратился в НАБУ в связи с обнародованной Богданом информацией о предложении взятки в $20 млн

16:12 31.07.2019
Глава ОАСК считает, что Сытник пытается дискредитировать судей Окружного админсуда

Глава ОАСК считает, что Сытник пытается дискредитировать судей Окружного админсуда

18:42 26.07.2019
ГБР готово предоставить информацию НАБУ и Генпрокуратуре относительно возможного вмешательства судей в деятельность Госбюро - Труба

ГБР готово предоставить информацию НАБУ и Генпрокуратуре относительно возможного вмешательства судей в деятельность Госбюро - Труба

18:31 26.07.2019
Окружной админсуд Киева заявляет о блокировании работы со стороны НАБУ и Генпрокуратуры

Окружной админсуд Киева заявляет о блокировании работы со стороны НАБУ и Генпрокуратуры

16:26 26.07.2019
Задержана предполагаемая участница схемы расхищения природного газа, по которой разыскивают нардепа Онищенко

Задержана предполагаемая участница схемы расхищения природного газа, по которой разыскивают нардепа Онищенко

15:37 26.07.2019
Следствие зафиксировало неправомерные деяния судей ОАСК

Следствие зафиксировало неправомерные деяния судей ОАСК

12:50 26.07.2019
НАБУ и Генпрокуратура проводят обыски в Окружном админсуде Киева

НАБУ и Генпрокуратура проводят обыски в Окружном админсуде Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции и продвигаются к его дому

Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Задержание у "Станицы Луганской" Кобцевой и Дейнеги стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной минских договоренностей и перемирия

Управляющий партнер ICU Стеценко заявляет об отсутствии нарушений в его действиях и действиях ICU при осуществлении сделок купли-продажи ОВГЗ в 2014г

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям

Часть сторонников Атамбаева забаррикадировалась внутри его дома, ждет второго штурма

Боевики в среду 5 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе – пресс-центр ООС

Атамбаев находится в собственном доме в селе Кой-Таш и намерен выйти к местным жителям с обращением, заявляют его сторонники

Троих "оружейных баронов" с Луганщины, продавших полицейским за 15тыс. грн десятки гранат и гранатометов, задержали - Аброськин

Запрет автоматического штурмового оружия вне армии не стоит на повестке дня в США - Трамп

Атамбаев находится в безопасном месте - адвокат

Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции и продвигаются к его дому

ЦИК обязала окружком №210 не позднее полудня пятницы проработать списки избирателей на 33 участках, где пересчитывали голоса

Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА