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20:05 07.08.2019

Троих "оружейных баронов" с Луганщины, продавших полицейским за 15тыс. грн десятки гранат и гранатометов, задержали - Аброськин

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Троих "оружейных баронов" с Луганщины, продавших полицейским за 15тыс. грн десятки гранат и гранатометов, задержали - Аброськин

Работники криминальной полиции Луганской области в ходе проведения специальных мероприятий приобрели у группы лиц более 30 гранат и запалы к ним, 20 гранатометов и другие боеприпасы, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Работники криминальной полиции Луганщины в ходе проведения специальных мероприятий приобрели за 15тыс. грн - 32 гранаты, 20 гранатометов и другие боеприпасы. "Продавцы" продали кое-что в долг. Три лица, которые почувствовали себя "оружейными баронами", задержаны", - написал Аброськин на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Теги: #луганщина #оружие #задержание
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Интерфакс-Украина
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