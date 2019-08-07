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19:45 07.08.2019

Запрет автоматического штурмового оружия вне армии не стоит на повестке дня в США - Трамп

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Запрет автоматического штурмового оружия вне армии не стоит на повестке дня в США - Трамп

Идея запретить гражданскому населению в США иметь автоматические штурмовые винтовки не имеет поддержки, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

С этим заявлением Трамп выступил перед поездкой в Эль-Пасо и Дейтон, где в минувшие выходные были отмечены инциденты с применением такого огнестрельного оружия.

"Я могу сказать вам, в данный момент политического стремления к этому нет", - цитируют западные СМИ слова президента в ответ на вопрос о возможности запрета этого типа оружия.

Он отметил, что в американском обществе, как никогда раньше, велико стремление не позволить психически нестабильным и "больным" людям приобретать оружие.

"Я никогда не видел стремления к этому настолько сильного, как сейчас. Однако я не видел этого же в отношении определенных типов оружия", - пояснил президент.

На выходных в США произошли два чрезвычайных происшествия в Техасе и Огайо. Рано утром в воскресенье в результате стрельбы в городе Дейтон были убиты 10 человек, включая нападавшего, а еще 16 получили ранения.

Инцидент в Огайо произошел менее чем через сутки после того, как 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, где были убиты 21 человек, и еще 26 человек получили ранения.

Предполагаемый стрелок является выходцем из города, находящегося на границе с Мексикой, где проживает большое количество латиноамериканцев. СМИ сообщали, что незадолго до атаки он написал манифест, в котором излагал свои расистские взгляды.

Позднее Трамп призвал демократов и республиканцев в Конгрессе США ужесточить законы о продаже оружия.

Теги: #сша #трамп #оружие
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