Атамбаев находится в безопасном месте - адвокат

Адвокат экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев утверждает, что его подзащитный находится в безопасности.

"Атамбаев находится в безопасном месте", - заявил "Интерфаксу" Слесарев.

Он не уточнил, где конкретно находится бывший глава государства.

Собеседник агентства утверждает, что "после того, как спецназ ГКНБ применил оружие и спецсредства в отношении сторонников бывшего президента, это вызвало ответные действия людей, и спецназ был вынужден покинуть дом Атмабаева через реку Арашан".

Ранее появлялись сообщения о том, что Атамбаев был задержан в среду в ходе штурма его резиденции сотрудниками силовых структур, но официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Со своей стороны дочь Атамбаева Алия Шагиева написала на своей странице в "Инстаграм", что экс-президента никто не задержал и он до сих пор находится в Кой-Таше.

В среду вечером представитель основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии сообщила, что отряд спецназначения прибыл в дом экс-президента в село Кой-Таш в пригороде Бишкека. Позднее стало известно, что сотрудники силовых структур пошли на штурм дома. Сторонники Атамбаева пытались препятствовать штурму, начав возведение баррикад. Произошла стрельба, есть раненые.

Между тем Госкомитет Национальной безопасности Киргизии сообщил, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева боевое оружие не применялась, и бойцы были оснащены только резиновыми пулями. В пресс-службе ГКНБ заявили, что операция по задержанию продолжается.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.