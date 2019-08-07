Взрыв и стрельба слышны у дома экс-президента Киргизии Атамбаева

У дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который штурмует в среду спецназ, слышны взрыв и стрельба, передает "Акипресс".

В среду вечером представитель основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии сообщила, что отряд спецназначения прибыл в дом экс-президента в село Кой-Таш в пригороде Бишкека. Позднее стало известно, что к дому экс-президента подъехал спецназ, и через некоторое время сотрудники силовых структур пошли на штурм дома. Сторонники Атамбаева пытались препятствовать штурму, начав возведение баррикад. Произошла стрельба, по данным СМИ, ранены более 10 человек.

Между тем Госкомитет национальной безопасности Киргизии сообщил, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева боевое оружие не применялась, и бойцы были оснащены только резиновыми пулями. В пресс-службе ГКНБ заявили, что операция по задержанию продолжается.

При этом источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что Атамбаев задержан и вывезен с территории своего дома на вертолете. Официального подтверждения этому нет.