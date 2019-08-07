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18:40 07.08.2019

СБУ задержала боевика "ДНР", приехавшего оформлять внутренний и загранпаспорта на подконтрольную Киеву территорию Донетчины

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СБУ задержала боевика "ДНР", приехавшего оформлять внутренний и загранпаспорта на подконтрольную Киеву территорию Донетчины

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области приехавшего оформлять внутренний и заграничный паспорта участника пророссийских незаконных вооруженных формирований – жителя Краматорска, с 2015 года воевавшего против Украины в составе бандформирований "ДНР" и "ЛНР".

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году житель Краматорска вступил в ряды террористической организации "ДНР". Злоумышленник "служил" автоматчиком в составе 5-й ОМБр "ДНР", бандформировании "Пятнашка" и так называемом казачьем 11-м батальоне "ЛНР". Также боевик собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных", - сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители задержали злоумышленника во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Статья 258-3 УК Украины. Создание террористической группы или террористической организации: создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Теги: #днр #сбу #задержание
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Интерфакс-Украина
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