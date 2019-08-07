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18:26 07.08.2019

Силовики задержали экс-президента Киргизии Атамбаева

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Силовики задержали экс-президента Киргизии Атамбаева

Сотрудники силовых структур Киргизии задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщает телеканал "Апрель".

По данным телеканала, они вывели Атамбаева из дома и увезли в неизвестном направлении.

Официального подтверждения этой информации нет.

Над домом Атамбаева барражируют вертолеты, передает телеканал.

В среду вечером к дому экс-президента подъехал спецназ Киргизии. Через некоторое время сотрудники силовых структур пошли на штурм дома. Сторонники Атамбаева пытались препятствовать штурму, строя баррикады. Возникла стрельба. По данным СМИ, ранены более десяти человек.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру. Бывший глава государства постоянно находится в своем доме, расположенном в предгорной зоне в 20 км от Бишкека, где ежедневно по вечерам проводит встречи со своими сторонниками.

Теги: #атамбаев #киргизия #задержание
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