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18:00 07.08.2019

Задержание у "Станицы Луганской" Кобцевой и Дейнеги стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной минских договоренностей и перемирия

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Задержание у "Станицы Луганской" Кобцевой и Дейнеги стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной минских договоренностей и перемирия

В Службе безопасности Украины расценили появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" (Луганская обл.) представителей боевиков "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Владислава Дейнеги и Ольги Кобцевой является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов.

"Задержание Кобцевой и Дейнеги в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушении перемирия", - говорится в сообщении, размещенном на странице СБ Украины в среду.

При этом в украинской спецслужбе напомнили, что расследуют уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

"Лица, которые посягнули на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины, будут отвечать перед законом", - подчеркнули в СБУ.

Теги: #станица_луганская #днр #сбу #лнр #ордло
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Интерфакс-Украина
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