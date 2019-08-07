Управляющий партнер ICU Стеценко заявляет об отсутствии нарушений в его действиях и действиях ICU при осуществлении сделок купли-продажи ОВГЗ в 2014г

Управляющий партнер ICU Константин Стеценко заявляет об отсутствии нарушений в его действиях и действиях группы ICU при осуществлении сделок купли-продажи ОВГЗ в 2014 году и расценивает заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко как попытку оказать давление на него и группу ICU.

"К моему сожалению, все происходящее выглядит, как банальная попытка оказать давление на меня и группу ICU. С учетом множественных нарушений со стороны ГПУ я намерен реагировать на эти действия в установленном законом порядке", - говорится в заявлении Стеценко на сайте ICU.

При этом он заявил, что его действия и действия группы ICU при осуществлении сделок купли-продажи ОВГЗ в 2014 году были правомерными.

"В ответ на недавнее сообщение ГПУ хочу в очередной раз подчеркнуть: мои действия и роль ICU в сделках с "Аграрным фондом" абсолютно правомерны, что также подтверждено решениями судов всех трех инстанций в 2014 году. В этих сделках ICU была брокером со стороны "Аграрного фонда" в сделках купли-продажи ОВГЗ между Фондом и Брокбизнесбанком", - говорится в заявлении.

Как отметил Стеценко, Генпрокуратора была участником этих судебных разбирательств и осведомлена о выводах всех судов, что действия ICU соответствовали закону.

"Теперь, спустя пять лет, генеральный прокурор почему-то решил вытащить это дело из-под сукна, при этом оперируя явно недостоверной информацией. Достаточно сказать, что я никогда не являлся заместителем Валерии Гонтаревой, а Алексей Филатов никогда не выступал в качестве юриста в этих сделках. Радует только то, что сумма так называемых "убытков" от этих сделок снизилась с 4 млрд грн, озвученных Генпрокурором в мае, до 2 млрд грн в его заявлениях вчера, и затем вчера же он ее снизил до 150 млн грн. С такими темпами и до нуля недалеко", - отметил Стеценко.