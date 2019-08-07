События

16:50 07.08.2019

Управляющий партнер ICU Стеценко заявляет об отсутствии нарушений в его действиях и действиях ICU при осуществлении сделок купли-продажи ОВГЗ в 2014г

2 мин читать
Управляющий партнер ICU Стеценко заявляет об отсутствии нарушений в его действиях и действиях ICU при осуществлении сделок купли-продажи ОВГЗ в 2014г

Управляющий партнер ICU Константин Стеценко заявляет об отсутствии нарушений в его действиях и действиях группы ICU при осуществлении сделок купли-продажи ОВГЗ в 2014 году и расценивает заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко как попытку оказать давление на него и группу ICU.

"К моему сожалению, все происходящее выглядит, как банальная попытка оказать давление на меня и группу ICU. С учетом множественных нарушений со стороны ГПУ я намерен реагировать на эти действия в установленном законом порядке", - говорится в заявлении Стеценко на сайте ICU.

При этом он заявил, что его действия и действия группы ICU при осуществлении сделок купли-продажи ОВГЗ в 2014 году были правомерными.

"В ответ на недавнее сообщение ГПУ хочу в очередной раз подчеркнуть: мои действия и роль ICU в сделках с "Аграрным фондом" абсолютно правомерны, что также подтверждено решениями судов всех трех инстанций в 2014 году. В этих сделках ICU была брокером со стороны "Аграрного фонда" в сделках купли-продажи ОВГЗ между Фондом и Брокбизнесбанком", - говорится в заявлении.

Как отметил Стеценко, Генпрокуратора была участником этих судебных разбирательств и осведомлена о выводах всех судов, что действия ICU соответствовали закону.

"Теперь, спустя пять лет, генеральный прокурор почему-то решил вытащить это дело из-под сукна, при этом оперируя явно недостоверной информацией. Достаточно сказать, что я никогда не являлся заместителем Валерии Гонтаревой, а Алексей Филатов никогда не выступал в качестве юриста в этих сделках. Радует только то, что сумма так называемых "убытков" от этих сделок снизилась с 4 млрд грн, озвученных Генпрокурором в мае, до 2 млрд грн в его заявлениях вчера, и затем вчера же он ее снизил до 150 млн грн. С такими темпами и до нуля недалеко", - отметил Стеценко.

Теги: #icu #генпрокуратура #стеценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:32 07.08.2019
Рябошапка считает, что пост генпрокурора не доставит ему дискомфорта

Рябошапка считает, что пост генпрокурора не доставит ему дискомфорта

20:47 06.08.2019
Генпрокуратура к концу недели подаст в ВСП ходатайства о домашнем аресте и отстранении от должностей четырех судей ОАСК - Луценко

Генпрокуратура к концу недели подаст в ВСП ходатайства о домашнем аресте и отстранении от должностей четырех судей ОАСК - Луценко

18:35 06.08.2019
Гонтарева, Филатов и Стеценко вызываются в Генпрокуратуру для вручения подозрения в деле о расхищении 150 млн грн – Луценко

Гонтарева, Филатов и Стеценко вызываются в Генпрокуратуру для вручения подозрения в деле о расхищении 150 млн грн – Луценко

06:29 01.08.2019
Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру

22:00 30.07.2019
Глава ОАСК не боится допроса в Генпрокуратуре и вручения подозрения

Глава ОАСК не боится допроса в Генпрокуратуре и вручения подозрения

17:27 24.07.2019
Генпрокуратура остановила досудебное расследование фигурантов дела Гандзюк Мангера и Левина

Генпрокуратура остановила досудебное расследование фигурантов дела Гандзюк Мангера и Левина

14:06 24.07.2019
Рябошапка оценивает шансы стать генпрокурором 50:50, о других кандидатурах не знает

Рябошапка оценивает шансы стать генпрокурором 50:50, о других кандидатурах не знает

15:16 23.07.2019
Зеленский: Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины

Зеленский: Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины

12:05 19.07.2019
ICU заявляет об обыске НАБУ по делу "Роттердам+", расценивает его как политическое давление

ICU заявляет об обыске НАБУ по делу "Роттердам+", расценивает его как политическое давление

16:01 08.07.2019
СБУ и Генпрокуратура располагают сведениями о том, что конечные бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком"

СБУ и Генпрокуратура располагают сведениями о том, что конечные бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шесть украинских бойцов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе

МИД подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в ливийском аэропорту

Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, четверо украинских военных погибло, один ранен

В одной из больниц Одесской области взорвали гранату, погибло два человека

У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета, но необходим ряд следственных действий

ПОСЛЕДНЕЕ

Задержание у "Станицы Луганской" Кобцевой и Дейнеги стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной минских договоренностей и перемирия

Журналист ранен в ходе штурма дома Атамбаева, пострадали также его сторонники

Замглавы ВККСУ подал в отставку

Моника Левински примет участие в создании сериала об импичменте Клинтона

Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту, ж/д вокзале и на автостанциях

За транспортными самолетами украинских авиакомпаний в Ливии ведется охота, к которой может быть причастна РФ

Боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил в среду

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Одессы в Днепр

FDA получило информацию о "манипуляции с данными" в ходе исследований препарата Novartis

Скотланд-Ярд не нашел доказательств какой-либо причастности Путина к делу Скрипалей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА