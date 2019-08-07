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12:28 07.08.2019

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Одессы в Днепр

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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Одессы в Днепр

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) назначила дополнительный поезд № 242/241 по маршруту Одесса-Днепр.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, из Одессы поезд будет курсировать с 9 по 31 августа через день по нечетным числам в 21:35 (прибытие в Днепр – 6:50).

Из Днепра поезд будет курсировать с 10 августа по 1 сентября через день по четным числам. Отправление - 22:30, прибытие в Одессу - 08:00.

Билеты можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.

Теги: #доппоезда #укрзализныця #днепр #одесса
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