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12:22 07.08.2019

Скотланд-Ярд не нашел доказательств какой-либо причастности Путина к делу Скрипалей

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Скотланд-Ярд не нашел доказательств какой-либо причастности Путина к делу Скрипалей

Британская полиция, расследуя инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в городе Солсбери, не смогла собрать материалы, позволяющие обвинить президента РФ Владимира Путина в причастности к этому делу, пишет в среду газета The Guardian.

"Скотланд-Ярд проанализировал вопрос, мог ли играть какую-либо роль российский президент Владимир Путин в атаке с применением "Новичка" в Солсбери", - пишет газета.

Для предъявления обвинения в причастности к атаке нужно было бы доказать, что он напрямую с этим связан, цитирует издание главу контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нила Басу. "У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение", - подчеркнул Басу.

Как отмечает The Guardian, ранее британские разведслужбы утверждали, что нападение в Солсбери могло быть совершено с одобрения главы российского государства.

В сентябре 2018 года Скотланд-Ярд и британская королевская прокуратура обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием "Новичка", выданы национальный и международный ордеры на их арест.

"Мы, сотрудники полиции, должны исходить из доказательств. Существует огромное количество предположений, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все они на основании знаний экспертов о России. Я должен опираться на доказательства", - сказал Басу.

"Те двое, о которых мы заявили (Петров и Боширов - ИФ) на пресс-конференции, - мы добиваемся их экстрадиции, чтобы предъявить им обвинения в этой стране", - добавил он.

Граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия ОЗХО.

Позднее в городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены Чарли Роули и Дон Стерджес, подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества. Стерджес в дальнейшем скончалась. В доме Роули полиция обнаружила емкость с нервно-паралитическим веществом, идентичным тому, от которого пострадали Скрипали, и объединила расследование этих двух случаев.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Теги: #скотланд_ярд #скрипали #путин
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