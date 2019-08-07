Компьютерный сбой у British Airways затронул тысячи пассажиров

Крупный сбой произошел в среду утром в компьютерной системе авиакомпании British Airways, сообщают британские СМИ.

По их данным, в результате неполадок были отменены или задержаны десятки авиарейсов в Европе, в основном, - в аэропортах Лондона.

В общей сложности сбой затронул несколько тысяч пассажиров. У стоек регистрации в аэропорту Хитроу и Гатвик скопились длинные очереди.

"У нас возникли некоторые проблемы этим утром, они затронули терминалы и стойки регистрации, а также вылеты самолетов", - сказали в British Airways.

Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства и призвала пассажиров по возможности перебронировать билеты.

"Некоторые авиарейсы продолжают осуществляться (согласно расписанию - ИФ), но мы рекомендуем нашим клиентам перед приездом в аэропорт проверять информацию на сайте", - добавили в авиакомпании.

Британские СМИ отмечают, что это уже третий крупный сбой в компьютерной системы British Airways за последние два года.