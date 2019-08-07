События

12:17 07.08.2019

В Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди с грозами

2 мин читать
В Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди с грозами

В ближайшие сутки, 8 августа, территория Украины останется в теплой воздушной массе, в ряде областей ожидаются дожди с грозами и усиление ветра, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, днем также в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами град; на остальной территории - без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, в Карпатах и восточных областях 10-15°; днем 26-31°, в западной части страны местами 23-25°.

В Киеве ночью - без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 39,2 градусов тепла в 2010 году, самая низкая - ночью на отметке 7,8 градусов выше ноля в 1887 году.

В пятницу, 9 августа, в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, днем и на севере страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 21°; днем 23-29°, на юге и в Закарпатье 26-32°.

В Киеве ночью - без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.

7 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-24°, в районе Одессы 18°, в Днепре в пределах Киева 22°.

Теги: #погода #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:20 07.08.2019
Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

Зеленский и Путин условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

12:15 07.08.2019
МИД Украины в годовщину агрессии России против Грузии призвал мир продолжить консолидированные меры по восстановлению суверенитета государств

МИД Украины в годовщину агрессии России против Грузии призвал мир продолжить консолидированные меры по восстановлению суверенитета государств

11:45 07.08.2019
Зеленский подтвердил ратификацию соглашения о зоне свободной торговле с Израилем

Зеленский подтвердил ратификацию соглашения о зоне свободной торговле с Израилем

11:21 07.08.2019
Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

Зеленский сообщил, что утром в среду провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе

10:52 07.08.2019
Пожар возле станции метро "Дарница" в Киеве локализован

Пожар возле станции метро "Дарница" в Киеве локализован

10:44 07.08.2019
В СНБО выступают за наработку пакета изменений в законодательство в сфере кибербезопасности с учетом практик США и ЕС

В СНБО выступают за наработку пакета изменений в законодательство в сфере кибербезопасности с учетом практик США и ЕС

10:27 07.08.2019
В Киеве на территории рынка возле станции метро "Дарница" горят павильоны

В Киеве на территории рынка возле станции метро "Дарница" горят павильоны

19:35 06.08.2019
Волкер разочарован нарушениями перемирия на Донбассе

Волкер разочарован нарушениями перемирия на Донбассе

18:37 06.08.2019
Украинские правоохранители пресекли деятельность международной преступной группы, наладившей контрабанду наркотиков в РФ и Крым

Украинские правоохранители пресекли деятельность международной преступной группы, наладившей контрабанду наркотиков в РФ и Крым

15:25 06.08.2019
Украина не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты

Украина не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шесть украинских бойцов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе

МИД подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в ливийском аэропорту

Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, четверо украинских военных погибло, один ранен

В одной из больниц Одесской области взорвали гранату, погибло два человека

У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета, но необходим ряд следственных действий

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил в среду

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Одессы в Днепр

FDA получило информацию о "манипуляции с данными" в ходе исследований препарата Novartis

Скотланд-Ярд не нашел доказательств какой-либо причастности Путина к делу Скрипалей

В результате взрыва в Кабуле погибли 18 человек, более 100 ранены

Компьютерный сбой у British Airways затронул тысячи пассажиров

ВСУ продолжают соблюдать режим перемирия, но в случае непрогнозированной ситуации готовы к соответствующему реагированию - Хомчак

Шесть украинских бойцов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе

Сегодняшний дудл посвящен юбилею Пантелеймона Кулиша

МИД подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в ливийском аэропорту

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА