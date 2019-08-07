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11:31 07.08.2019

ВСУ продолжают соблюдать режим перемирия, но в случае непрогнозированной ситуации готовы к соответствующему реагированию - Хомчак

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ВСУ продолжают соблюдать режим перемирия, но в случае непрогнозированной ситуации готовы к соответствующему реагированию - Хомчак

Украинские военные продолжают соблюдать режим бессрочного перемирия на Донбассе, но в случае непрогнозированной ситуации готовы к соответствующему реагированию, заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"С 21 июля объявлено бессрочное перемирие, и Вооруженные силы Украины на протяжении этого времени придерживаются этих договоренностей", - сказал он на брифинге по результатам совещания в Офисе президента в среду.

В то же время, Хомчак отметил, что резервы Вооруженных сил находятся в состоянии боеготовности.

"Господин президент, Вооруженные силы готовы в случае непрогнозированной ситуации к соответствующему реагированию", - заявил начальник Генштаба.

Теги: #оос #хомчак #режим_тишины
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