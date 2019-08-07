События

11:22 07.08.2019

Шесть украинских бойцов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе

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Шесть украинских бойцов погибли, еще девять ранены с начала перемирия на Донбассе

С начала действия перемирия в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе погибли шесть военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще девять были ранены, сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"С начала оглашенного перемирия в зоне проведения ООС погибли 6 украинских военнослужащих, включая 4, которые погибли вчера, и ранены были 9 военнослужащих, ", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

По словам Хомчака, 6 августа военные погибли от выстрела из гранатомета, к которому была примотана мина 82-миллимитрового миномета. Снаряд попал непосредственно в окоп, где военнослужащие проводили инженерное обустройство своих позиций.

"Ответ военнослужащие готовы были осуществить, но по нашей разведывательной информации, противник после обстрела покинул свои позиции и до сих пор там противника нет", - добавил он.

Перемирие было объявлено 21 июля.

Теги: #всу #оос #хомчак #обстрел #генштаб #режим_тишины
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