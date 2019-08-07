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11:07 07.08.2019

Сегодняшний дудл посвящен юбилею Пантелеймона Кулиша

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Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения известного украинского писателя, историка и переводчика Пантелеймона Кулиша. Google отмечает праздничным дудлом юбилей одного из самых ярких деятелей украинского национально-культурного возрождения XIX века, сообщила компания в пресс-релизе в среду.

"Самым известным произведением Пантелеймона Кулиша является «Чорна Рада» — первый исторический роман на украинском языке. Именно эта работа вдохновила создателей юбилейного логотипа Google, которые изобразили на дудле стилизованную фигуру казака на лошади", - говорится в документе. 

 

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Пантелеймон Кулиш родился 7 августа 1819 года в небольшом городке Воронеж бывшего Глуховского уезда Черниговской губернии (теперь — Шосткинский район Сумской области). Его детство прошло на хуторе под Воронежем, где в атмосфере особого уважения к народным традициям, песням, сказкам, легендам и преданиям формировался характер будущего писателя.

С конца 30-х годов Кулиш был слушателем лекций в Киевском университете. Поступить в этот престижный вуз ему так и не удалось, поскольку он не имел документального подтверждения своего дворянского происхождения. Приобретенные таким образом знания позволили ему получить место преподавателя в Луцком дворянском училище. В это же время П. Кулиш заявляет о себе как писатель.

Пантелеймон Кулиш также является автором первого фонетического алфавита украинского языка — "кулишовки" — который лег в основу современного украинского правописания, и был первым переводчиком на украинский язык произведений Байрона, Шекспира, Гете и др.

Пантелеймон Кулиш в свое время был одной из самых колоритных личностей в украинской литературе и своей деятельностью вызывал огромный интерес общества.

Теги: #google_украина #кулиш #google
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