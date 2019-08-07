События

10:10 07.08.2019

МИД подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в ливийском аэропорту

1 мин читать
МИД подтвердил информацию об обстреле украинского самолета в ливийском аэропорту

Министерство иностранных дел Украины подтверждает информацию об обстреле украинского самолета в аэропорту ливийского города Мисрата.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе дипломатического ведомства со ссылкой на информацию Государственной авиационной службы Украины, 5 августа в 00:17 по местному времени при разгрузке украинский самолет был поврежден в результате ракетной атаки на аэропорт.

"В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе был эвакуирован в безопасное место", - сообщили в МИДе Украины во вторник, в ответ на соответствующий запрос агентства.

При этом дипломаты уточнили, что самолёт выполнял рейс по транспортировке гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии и имел все необходимые разрешения.

"Департаментом консульской службы МИД и посольством Украины в Тунисе во взаимодействии с эксплуатантом судна принимаются меры консульского реагирования: установление контакта с членами экипажа самолета, оказание необходимой помощи, документирование штурмана, а также возвращение граждан Украины на Родину", - проинформировали в МИДе.

Теги: #ливия #самолет #обстрел #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 06.08.2019
Обстрел, унесший жизни украинских военных под Павлополем, не останется без внимания – секретарь СНБО

Обстрел, унесший жизни украинских военных под Павлополем, не останется без внимания – секретарь СНБО

14:40 03.08.2019
Зеленский в Трускавце предложил отменить визы "медицинским туристам" из отдельных стран

Зеленский в Трускавце предложил отменить визы "медицинским туристам" из отдельных стран

20:30 02.08.2019
Украина активизирует диалог с НАТО из-за прекращения договора о ДРСМ – заявление МИД

Украина активизирует диалог с НАТО из-за прекращения договора о ДРСМ – заявление МИД

13:24 02.08.2019
Боевики с полуночи дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Боевики с полуночи дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

12:59 01.08.2019
Боевики с полуночи осуществили три обстрела позиций ООС

Боевики с полуночи осуществили три обстрела позиций ООС

14:31 31.07.2019
В Украину вернулся один из моряков, задержанных в Ливии в 2016 году

В Украину вернулся один из моряков, задержанных в Ливии в 2016 году

12:58 31.07.2019
Пристайко остается единственным кандидатом на главы МИД Украины – помощник президента

Пристайко остается единственным кандидатом на главы МИД Украины – помощник президента

22:15 28.07.2019
МИД Украины осудило насилие над участниками мирных протестов в Москве

МИД Украины осудило насилие над участниками мирных протестов в Москве

17:32 28.07.2019
В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

В МИД Украины выразили протест на визит Медведева в оккупированный Крым

13:52 27.07.2019
На Донбассе боевики с начала суток совершили один обстрел украинских позиций

На Донбассе боевики с начала суток совершили один обстрел украинских позиций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, четверо украинских военных погибло, один ранен

В одной из больниц Одесской области взорвали гранату, погибло два человека

У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета, но необходим ряд следственных действий

В "амбарной книге" Партии регионов подписи Манафорта нет - Луценко

Некоторые будущие нардепы от "Слуги народа" не поддерживают снятие неприкосновенности с парламентариев – Арахамия

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве на территории рынка возле станции метро "Дарница" горят павильоны

ВСП отстранил от должности судью Подольского райсуда Киева, фигурирующую в уголовном деле

В Житомирской области 12 человек госпитализировали с пищевым отравлением

США в отношениях с КНДР будут отдавать приоритет дипломатии, несмотря на ракетные пуски Северной Кореи

Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, четверо украинских военных погибло, один ранен

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник

Апелляционный суд отказался возобновить производство по обжалованию тарифов на проезд в харьковском метро

Владелец задержанного в Иране танкера Stena Impero выразил беспокойство по поводу здоровья команды

На Певческом поле 16 августа откроется выставка цветов ко Дню Независимости Украины

КНДР заявили, что 6 августа испытали тактические управляемые ракеты нового типа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА