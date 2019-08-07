ВСП отстранил от должности судью Подольского райсуда Киева, фигурирующую в уголовном деле

Высший совет правосудия (ВСП) отстранил с должности Судью Подольского районного суда города Киева Татьяну Войтенко в связи с привлечением к уголовной ответственности.

"Судья Подольского районного суда города Киева Татьяна Войтенко отстранена от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины, до вступления в законную силу приговором суда или закрытия уголовного производства", – сказано в сообщении на странице ВСП в Фейсбук в среду утром.