События

08:22 07.08.2019

В Житомирской области 12 человек госпитализировали с пищевым отравлением

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В Житомирской области 12 человек госпитализировали с пищевым отравлением

В Андрушевском районе Житомирской области с пищевым отравлением госпитализированы 12 человек, которые 4 августа употребляли еду на поминальном обеде, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"6 августа в Андрушевскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 человек (из них 2 ребенка), которые 4 августа употребляли еду на поминальном обеде в с.Зарубинцы Андрушевского района (всего находилось 70 человек)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

Специалисты медкомплекса проводят эпидемиологические мероприятия.

Теги: #житомирская #пострадавшие #отравление
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