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07:14 07.08.2019

Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, четверо украинских военных погибло, один ранен

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Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, четверо украинских военных погибло, один ранен

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, погибло четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще один получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"6 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Из них один раз с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120-мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов позиций ООС: вблизи Богдановки из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды рядом с Павлополем из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды вблизи Водяного - из стрелкового оружия; вблизи Лебединского из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 3 раза: дважды неподалеку Майского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Южного из миномета калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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