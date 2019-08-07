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06:48 07.08.2019

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник

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Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник

Американская ракета-носитель Falcon 9 в среду утром успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник AMOS 17 израильского оператора Spacecom, сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-й пусковой площадки на авиабазе США на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета-носитель Falcon 9 доставила на геопереходную орбиту аппарат AMOS 17 со стартовой массой 6,5 тонн, который предназначен для расширения услуг по доступу к интернету районов Африки южнее Сахары.

Для запуска была использована многоразовая первая ступень Falcon 9, которая ранее уже дважды выводила на орбиту космические аппараты. Однако на этот раз ее управляемая посадка не планировалась.

Ранее запуск неоднократно переносился в связи с проверкой надежности работы двигателей ракеты-носителя Falcon 9. По сообщениям SpaceX, в предшествовавшие до старта дни были проведены два статических огневых испытания двигателей многоразовой первой ступени ракеты-носителя, которая ранее уже дважды использовалась для запусков космических аппаратов. По их результатам был заменен один из клапанов в двигателях.

1 сентября 2016 года ракета-носитель SpaceX с установленным на ней спутником связи AMOS 6, с помощью которого израильский оператор уже собирался выйти на африканский рынок, взорвалась при проведении предстартовой подготовки. Причиной стала утечка в системе подачи гелия. В результате взрыва ракеты установленный на ней спутник был уничтожен.

Спутник AMOS 17 создан для Spacecom американской корпорацией Boeing. Стоимость контракта составляет $250 млн. Срок эксплуатации спутника рассчитан на 20 лет.

На данный момент орбитальная группировка израильской компании Spacecom состоит из спутников AMOS 3, AMOS 4 и AMOS 7.

Теги: #ракета #сша #спутник #израиль
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