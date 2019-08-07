События

05:38 07.08.2019

Апелляционный суд отказался возобновить производство по обжалованию тарифов на проезд в харьковском метро

2 мин читать
Апелляционный суд отказался возобновить производство по обжалованию тарифов на проезд в харьковском метро

Второй апелляционный административный суд отказал в удовлетворении жалобы общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) на решение суда первой инстанции о закрытии производства по делу об обжаловании тарифов на проезд в метро.

"Суд решил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. Определение окружного административного суда оставить без изменений", - сказал корреспонденту агентства Интерфакс-Украина член правления ХАЦ Евгений Лисичкин.

Он также сообщил, что организация намерена подать кассционную жалобу в Верховный суд.

Как сообщалось, 6 февраля исполком Харьковского горсовета повысил стоимость проезда в метро с 5 грн до 8 грн.

19 февраля Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении исков ХАЦ и депутата Харьковского горсовета Игоря Черняка и приостановил действие решения исполкома горсовета о повышении стоимости проезда. Однако метро продолжило перевозить пассажиров по повышенной цене.

По факту невыполнения горсоветом определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах начато уголовное производство по ч. 2 ст. 382 (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами) УК Украины.

Утром 20 февраля исполком горсовета принял решения о стоимости проезда в горэлектротранспорте в новой редакции. По мнению чиновников мэрии, на эти документы решения, принятые ранее окружным административным судом, не распространяются.

27 февраля Харьковский горсовет большинством голосов на очередной сессии поддержал принятые исполкомом решения об установлении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах на уровне 6 грн, а в метро - на уровне 8 грн.

22 мая исполком Харьковского горсовета в третий раз принял решение об установлении стоимости проезда в метро в размере 8 грн за поездку.

10 июня Харьковский окружной административный суд удовлетворил ходатайство представителя исполкома и закрыл производство по обжалованию повышению стоимости проездов в метро.

Теги: #метро #харьков #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:02 06.08.2019
МТСБУ с 7 августа снижает стоимость "Зеленой карты" на 4,4%

МТСБУ с 7 августа снижает стоимость "Зеленой карты" на 4,4%

16:47 06.08.2019
Кернес ждет от харьковчан инициатив по борьбе с распространением наркотиков

Кернес ждет от харьковчан инициатив по борьбе с распространением наркотиков

20:52 05.08.2019
Харьковский апелляционный суд возобновил подозрение в госизмене экс-главе района города

Харьковский апелляционный суд возобновил подозрение в госизмене экс-главе района города

12:26 05.08.2019
В Харькове грузовик упал с моста, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии - полиция

В Харькове грузовик упал с моста, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии - полиция

00:55 03.08.2019
Харьковчанин, удовлетворявший половую страсть с 10-летней "приемной внучкой", приговорен к 14 годам тюрьмы – прокуратура

Харьковчанин, удовлетворявший половую страсть с 10-летней "приемной внучкой", приговорен к 14 годам тюрьмы – прокуратура

18:44 02.08.2019
Суд в Харькове продлил домашний арест двум подозреваемым в нападении на телеоператора Макарюка

Суд в Харькове продлил домашний арест двум подозреваемым в нападении на телеоператора Макарюка

11:46 02.08.2019
Станции метро в центре Киева возобновили работу в обычном режиме

Станции метро в центре Киева возобновили работу в обычном режиме

11:09 02.08.2019
Суд частично разблокировал июльские тарифы "Укрэнерго"

Суд частично разблокировал июльские тарифы "Укрэнерго"

10:56 02.08.2019
На "красной" линии метро в Киеве временно закрыты три станции в центре, сквозного движения нет

На "красной" линии метро в Киеве временно закрыты три станции в центре, сквозного движения нет

04:04 02.08.2019
В суд направлено дело против задержанного нетрезвым после ДТП водителя, пытавшегося подкупить патрульных

В суд направлено дело против задержанного нетрезвым после ДТП водителя, пытавшегося подкупить патрульных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В одной из больниц Одесской области взорвали гранату, погибло два человека

У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета, но необходим ряд следственных действий

В "амбарной книге" Партии регионов подписи Манафорта нет - Луценко

Некоторые будущие нардепы от "Слуги народа" не поддерживают снятие неприкосновенности с парламентариев – Арахамия

Генпрокурор Луценко заявляет, что подаст в отставку с началом работы Рады нового созыва

ПОСЛЕДНЕЕ

Владелец задержанного в Иране танкера Stena Impero выразил беспокойство по поводу здоровья команды

На Певческом поле 16 августа откроется выставка цветов ко Дню Независимости Украины

КНДР заявили, что 6 августа испытали тактические управляемые ракеты нового типа

Политзаключенного Стешенко освободили из крымской колонии и доставили в Харьков

США направили авианосец в Южно-Китайское море для "поддержки диалога" между КНР и АСЕАН

В одной из больниц Одесской области взорвали гранату, погибло два человека

В одной из больниц Одесской области взорвали гранату, погибло два человека

У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета, но необходим ряд следственных действий

В "амбарной книге" Партии регионов подписи Манафорта нет - Луценко

Некоторые будущие нардепы от "Слуги народа" не поддерживают снятие неприкосновенности с парламентариев – Арахамия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА