На Певческом поле 16 августа откроется выставка цветов ко Дню Независимости Украины

В Киеве с 16 августа по 15 сентября на "Певческом поле" Печерского ландшафтного парка пройдет традиционная выставка цветов ко Дню Независимости, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"16 августа на "Певческом поле" Печерского ландшафтного парка стартует традиционная выставка цветов ко Дню Независимости. В этом году тема выставки посвящена топ-спортсменов, прославивших Украину на весь мир", – говорится в сообщении на сайте мэрии во вторник, со ссылкой на организаторов мероприятия.

Они отметили, что главными героями цветочных композиций станут выдающиеся украинские спортсмены, среди которых: братья Кличко, Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лилия Подкопаева, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Валерий Лобановский, Оксана Баюл и другие.

"Всего будет представлено более 180 тыс. Цветов различных видов: колеусы, хлорофитум, бегония, альтернатера, сеткреазия, хвойные кустарники и другие. Для оформления инсталляций наши дизайнеры использовали также многие элементы разнообразного спортивного инвентаря", - добавил и.о. генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Руководитель компании-оператора Grand Event Денис Погорелко считает, что Печерский ландшафтный парк превратится в настоящий парк звезд украинского спорта.

"Наша главная цель, чтобы гости "Певческого поля" смогли насладиться цветочными композициями, вспомнить выдающихся спортсменов, которые являются гордостью нации, сделать яркие фото и просто хорошо отдохнуть", - прокомментировал он.

Выставка продлится до 15 сентября с 10:00 до 20:00.

На выходные организаторы обещают увлекательную развлекательную программу и мастер-классы по различным видам спорта, принять участие в которых смогут все желающие.

Место проведения: ул. Лаврская, 33, "Певческое поле".