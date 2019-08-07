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01:36 07.08.2019

КНДР заявили, что 6 августа испытали тактические управляемые ракеты нового типа

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КНДР заявили, что 6 августа испытали тактические управляемые ракеты нового типа

Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за демонстрационным огнем тактических управляемых ракет нового типа на рассвете во вторник, сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

"Две тактические управляемые ракеты, запущенные на оперативном аэродроме в западной части страны, пролетели по небу над столицей и центральным внутренним районом нашей страны и нанесли точный удар по указанной цели - острову в Восточном море (Японское море - ИФ)", - пишет агентство.

"Демонстрационный огонь четко подтвердил надежность, безопасность и фактическую боеспособность системы тактического управляемого оружия нового типа", - говорится в статье.

Отмечается, что данный запуск является "адекватным предупреждением совместным военным учениям, проводимым в настоящее время властями США и Южной Кореи".

Как сообщалось, Северная Корея выпустила в Японское море во вторник две баллистические ракеты малой дальности.

"Южнокорейские и американские разведывательные органы считают, что эти ракеты малой дальности имеют аналогичные летные характеристики с баллистическими ракетами, испытанными Северной Кореей 25 июля", - цитирует "Ренхап" представителя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их данным, ракеты были выпущены из северокорейского юго-западного округа Квайл в южной провинции Хванхэ. Обе пролетели около 450 км на высоте около 37 км.

Таким образом, это уже четвертый запуск, произведенный КНДР за последние две недели.

Теги: #заявление #ракеты #кндр #запуски
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