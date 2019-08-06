События

21:57 06.08.2019

В одной из больниц Одесской области взорвали гранату, погибло два человека

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В одной из больниц Одесской области взорвали гранату, погибло два человека

В пищеблоке Раздельнянской центральной районной больницы Одесской области мужчина подорвал гранату, в результате взрыва погиб взрывник и женщина, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

"В результате взрыва гранаты погибли два человека. Событие квалифицированы по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник вечером.

Правоохранителями предварительно установлено, что к 44-летней работнице пищеблока больницы, пришел сожитель, 1965 г.р., который вероятно и принес с собой взрывоопасные предметы.

"Женщина находилась одна в отдельно стоящем здании. После того, как человек закрыл дверь, раздался взрыв. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Поскольку через окно было видно чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские оцепили здание, отвели людей на безопасное расстояние, и ждали приезда взрывотехников", – добавили полицейские.

Специалисты взрывотехнической службы обезвредилы гранату РГД-5, которая была приведена в действие, но не взорвалась. Осмотр показал, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и 44-летняя женщина погибли. Других пострадавших нет.

На месте происшествия продолжает работать полиция. Произошедшее квалифицировалы по ст.115 УК (Умышленное убийство).

Теги: #граната #взрыв #больница #одесская_область
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