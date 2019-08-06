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21:37 06.08.2019

У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета, но необходим ряд следственных действий

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У следствия есть данные о возможных участниках убийства Шеремета, но необходим ряд следственных действий

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие располагает данными о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета, но необходимо проведение ряда следственных действий.

"Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий", - сказал генпрокурор в эфире "Радио НВ" во вторник.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.

В третью годовщину гибели журналиста генпрокурор сообщил о "горячих версиях" в расследовании убийства.

Теги: #луценко #расследование #шеремет
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